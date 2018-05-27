Журі Букерівської премії назвало п'ять найкращих книг за останні 50 років

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Колаж Man Booker Prize

Оголошення переможця заплановано на 8 липня

Спеціальне журі Букерівської премії склало шорт-лист у номінації The Golden Man Booker Prize, яка присвячена найкращим книгам за останні 50 років.

У опублікованому шорт-листі твори п’яти авторів, по одному за кожне десятиліття з моменту заснування літературної премії.

До рейтингу потрапила книга індійського автора Відіадхара Найпола «У вільній державі» (премія 1971). Також у шорт-листі є роман «Місячний тигр» британки Пенелопи Лайвлі (премія 1987). Канаду у списку представляє Майкл Ондатже з книгою «Англійський пацієнт» (премія 1992). Британка Гіларі Ментел потрапила до списку завдяки книзі «Вовчий зал» (премії 2009, 2012).

Також до списку внесли американця Джорджа Сондерса (премія 2017) за роман «Лінкольн в бардо».

Оголошення переможця заплановано на 8 липня.

Букерівську премію (Man Booker Prize) раніше вручали письменникам та поетам з країн Співдружності Націй та Ірландії, а з 2014 року вручають авторам англомовних творів з усього світу.

Є також Міжнародна Букерівська премія (Man Booker International Prize) – престижна британська літературна премія, заснована 2005 року. Її вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою. Лауреанткою премії 2018 року стала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук.