Журнал Time знову продають



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Мільярдер Марк Беніофф купує журнал Time

Медіахолдинг Meredith Corp. продає видання, куплене в січні цього року, за 190 мільйонів доларів. Журнал Time куплять американський підприємець, генеральний директор корпорації Salesforce Марк Беніофф (статок за оцінкою Forbes - 6,7 мільярда доларів) і його дружина Лінна, повідомляє Reuters.



Зазначається, що остаточну угоду уклав американський медіахолдинг Meredith Corp, що володіє зараз виданням.



Купівля журналу, як уточнили в Meredith, коштуватиме бізнесменові і його дружині 190 мільйонів доларів готівкою.

Також зазначено, що після купівлі Time Беніофф і його дружина не братимуть участі в редакційній політиці видання. Цим і далі буде займатися нинішнє керівництво.



