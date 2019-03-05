Журналіст Гордон розповів, хто хоче його вбити



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Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що його хочуть вбити

Гордон поскаржився, на нього обрушився шквал критики і погроз через інтерв’ю про Степана Бандеру

Журналіст Дмитро Гордон записав відеозвернення, в якому повідомив, що його хочуть вбити і назвав людей, які йому погрожують.

Гордон розповів, що нещодавно дав інтерв'ю, в якому висловив свою думку про перейменування вулиць, а також розповів про своє ставлення до Степана Бандери.

Журналіст зазначив, що зараз не час влаштовувати конфлікти з приводу мови і назвав людей, які це роблять - агентами ФСБ.

Після інтерв'ю, за словами журналіста, на нього обрушився шквал критики і погроз. Гордон процитував допис Ірини Фаріон, в якому вона назвала його ворогом і побажала йому «здохнути в муках».

«Я з жінками ніколи не воюю. Але в даному випадку, її навряд чи можна назвати жінкою. Вже говорив, що її треба розглядати або як психічно хвору — тоді її потрібно помістити у відповідний заклад; або агентом ФСБ Росії. І я вже кілька разів пропонував їй пройти огляд у лікаря і на детекторі брехні», - сказав Гордон.

Також він назвав ще одну особу, яка погрожувала йому. Це заступник голови Кіровоградської обласної ради Ігор Степура. Журналіст розповів, що чиновник розмістив його фотографію у Facebook і написав, що цій людині треба «здохнути».

Журналіст наголосив, що звернеться з офіційними листами до генпрокурора Юрія Луценка, глави СБУ Василя Грицака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«Я вимагаю від керівників силових структур негайної реакції на заклики мене вбити з боку Ірини Фаріон та Ігоря Степури», - сказав він.

Нагадаємо, у 2017 році Гордон та Фаріон у прямому ефірі звинуватили одне одного у психічних розладах.

Після цього Фаріон пройшла детектор брехні на агентуру ФСБ.