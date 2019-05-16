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    Журналісти спитали у Пєскова, чи запрошували Путіна на інавгурацію Зеленського

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    <p>Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня</p> - Журналісти спитали у Пєскова, чи запрошували Путіна на інавгурацію Зеленського

    Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

    «У багатьох країнах інавгурація не передбачає взагалі відвідування будь-яких зарубіжних лідерів або гостей», - сказав Пєсков

    Президент Росії Володимир Путін не отримував із Києва жодних запрошень на жодних рівнях на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.

    Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    «Наразі мені невідомо про будь-які плани щодо проведення контактів. І також, наскільки я знаю, жодних запрошень на жодних рівнях не було», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи отримувала Росія запрошення на будь-якому рівні брати участь в інавгурації Зеленського і чи плануються зустрічі із новим президентом України, пишуть «РИА Новости».

    «Я не знаю точно, яка практика в Україні, тому що, наприклад, у багатьох країнах інавгурація не передбачає взагалі відвідування будь-яких зарубіжних лідерів або гостей», - додав прес-секретар президента РФ.

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

    Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

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