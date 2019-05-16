Журналісти спитали у Пєскова, чи запрошували Путіна на інавгурацію Зеленського



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Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

«У багатьох країнах інавгурація не передбачає взагалі відвідування будь-яких зарубіжних лідерів або гостей», - сказав Пєсков

Президент Росії Володимир Путін не отримував із Києва жодних запрошень на жодних рівнях на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Наразі мені невідомо про будь-які плани щодо проведення контактів. І також, наскільки я знаю, жодних запрошень на жодних рівнях не було», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи отримувала Росія запрошення на будь-якому рівні брати участь в інавгурації Зеленського і чи плануються зустрічі із новим президентом України, пишуть «РИА Новости».

«Я не знаю точно, яка практика в Україні, тому що, наприклад, у багатьох країнах інавгурація не передбачає взагалі відвідування будь-яких зарубіжних лідерів або гостей», - додав прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.