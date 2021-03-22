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    Зима не відступає. Завтра в Україні випаде сніг

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    У більшості областей піде сніг та мокрий сніг - Зима не відступає. Завтра в Україні випаде сніг
    У більшості областей піде сніг та мокрий сніг
    Фото з відкритих джерел

    У Києві 23 березня буде вітряним і прохолодним

    У Всесвітній день метеоролога, 23 березня, в Україні втримається волога погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в мережі Facebook.

    За словами Діденко, у більшості областей піде сніг та мокрий сніг, а в Криму та Приазов’ї ймовірний невеликий дощ. Вітер буде рвучким, часом до сильного, північного напрямку.

    «Температура повітря найближчої ночі становитиме 0…-5 морозу, завтра вдень очікується +1…+5 градусів, у Криму та на Закарпатті +4…+8 градусів», – повідомила синоптикиня.

    У Києві вівторок буде вітряним, прохолодним та з періодичним невеликим снігом. Вночі в столиці буде -3…-5 градусів, завтра вдень +2…+4 градуси. Вітер – з півночі, поривчастий, до сильного.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня. У середу, 24 березня, опади почнуть залишати територію України. Ясна та сонячна погода очікується у Львівській та Чернігівській областях. У західних регіонах буде суха хмарна погода. Дощі та хмари залишаться на сході, у центрі та на півдні країни.

    Кінець робочого тижня ознаменується в Україні незначним потеплінням, стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до позначки + 8°…+9°. Однак дощі все ще будуть у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях і в Криму.

    На вихідних незначні опади знову прийдуть на захід і північ України.

    Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Теги: прогноз погоди Київ Facebook повітря вітер дощ Наталка Діденко
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