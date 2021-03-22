Через сніголавинну небезпеку на Прикарпатті оголосили штормове попередження

В Україні холодна погода не відступає. У горах – сніжить

У горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека

На Прикарпатті оголосили штормове попередження. Про це інформує управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

«22 березня в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека», – йдеться в повідомленні. Оголосили 3 рівень небезпечності.

Стихійні метеорологічні явища ІІІ рівня небезпечності – це явища погоди, які за кількісними показниками, тривалістю та територією розповсюдження створюють загрозу життю людей на значних територіях, призводять до масштабних пошкоджень об’єктів господарського комплексу країни, завдають шкоди довкіллю.

До слова, станом на 22 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 100 м. Вітер північно-східний 3-5 м/с. Температура повітря складає -10°С.

Погода в Україні у понеділок, 22 березня, буде з опадами та заморозками в нічний час. Максимальна температура очікується в центральних регіонах, при цьому протягом дня у більшості областей, за винятком сходу очікуються мокрий сніг або дощ.

У Києві в ніч на 22 березня без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.