Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику

Цибуля, часник, картопля – продукти, які під час зберігання в холодильнику стають токсичними

На думку багатьох, у холодильнику можна зберігати будь-які продукти. Проте це не так. Деякі продукти можуть стати токсичними, якщо їх зберігати при низьких температурах в холодильнику. Є три популярні продукти, які можуть призвести до отруєння, якщо їх вживати після тримання в холодильнику. Це цибуля, часник, картопля. Про це розповідає видання Strona Zdrowia з посиланням на дієтолога Джанві Сангхві.

Зберігання певних продуктів у холодильнику може бути шкідливим для вашого здоров’я та призвести до небезпечного харчового отруєння. Йдеться про цибулю, часник та картоплю.

Симптоми харчового отруєння:

нудота;

блювота;

діарея;

втрата апетиту;

легка лихоманка;

слабкість;

головний біль.

За словами експерта, зберігання цибулі в холодильнику може призвести до розвитку цвілі та кашоподібної консистенції. Це відбувається через надлишок вологи, а вживання гнилої цибулі може викликати захворювання травлення. Це пов’язано з тим, що цвіль на харчових продуктах може виробляти мікотоксини – отруйні хімічні речовини, які можуть викликати захворювання. Ось чому цибулю слід зберігати в прохолодному, темному та сухому місці, наприклад, у кухонній шафі.

Зберігання часнику в холодильнику становить подібну загрозу. При зберіганні в холодильнику часник може прорости і стати гумовим, втрачаючи свій смак і силу. Він може мати гіркуватий і менш привабливий смак, і водночас у ньому розвиваються шкідливі для здоров’я пліснява та грибки.

Ще один продукт, який може стати шкідливим при зберіганні в холодильнику, це картопля. Охолодження картоплі призводить до того, що крохмаль перетворюється на цукор, що призводить до солодшого смаку та зернистої текстури. За словами Джханві Сангві, приготування цієї зміненої картоплі при високих температурах може призвести до утворення акриламіду, потенційно шкідливої сполуки.

Дієтолог також звертає увагу на інші харчові продукти, які хоч і не стануть токсичними при зберіганні в холодильнику, але втратять смак і структуру . У випадку з імбиром охолодження може призвести до того, що він стане волокнистим і сухим, втрачаючи свою свіжість і смак, що робить його менш корисним для приготування їжі. Також через низькі температури банани стають коричневими і кашоподібними, що порушує процес дозрівання.

До слова, стало відомо, що Україна не має достатніх запасів часнику, а ціни на цей продукт в Європі у 1,5 раза вищі. З середини грудня 2024 року вартість часнику упевнено перетнула позначку в 200 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що на Одещині, в одному з населених пунктів Авангардівської громади, підліток вистрілив в голову своєму товаришу.