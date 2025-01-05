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У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
У Росії чоловікам пропонують шалені гроші за участь у війні
фото з відкритих джерел

Самарська область РФ оголосила рекордні виплати – 4 млн рублів за підписання контракту на участь у війні проти України

У Самарській області пропонують рекордні виплати за участь у війні проти України. За підписання контракту обіцяють виплатити 4 млн рублів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що заохочення шестизначними сумами, свідчить про суттєве зменшення кількості охочих вмирати за імперіалістичні амбіції путіна навіть за такі гроші.

Повідомляється, що на тлі цього в росії урізаються виплати «ветеранам», які вже не можуть долучитись до російського війська і не є «корисними» для режиму, скорочуються інші бюджетні видатки. Крім того, попри переможні заяви Кремля, санкції все ж суттєво тиснуть на російську економіку.  

«Тож попри маніпулятивні заяви кремля про нібито готовність до переговорів дії російської влади свідчать, що вона не має жодного бажання закінчувати війну», – йдеться у повідомленні.

До слова, за 2024 рік окупанти залучили у свою армію майже 10 тисяч жителів ТОТ. А залученню населення ТОТ України до проходження військової контрактної служби у ЗС РФ сприяє скрутне матеріальне становище й високий рівень безробіття поміж жителів окупованих регіонів (насамперед ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей), агресивна інформаційно-пропагандистська кампанія Кремля, а також російська державна політика, спрямована на постійне підвищення фінансових виплат і рівня соціального захисту учасників повномасштабної збройної агресії РФ проти України та членів їхніх сімей.

Нагадаємо, що у Грузії почали процедуру депортації громадян іноземних держав, які брали участь у протестах проти владної партії.

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Теги: окупанти гроші контрактна армія росія

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