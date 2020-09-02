Зірки в масках і вимірювання температури. Як стартував 77-й Венеціанський кінофестиваль



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Фестиваль відкриє актриса Анна Фольетта Фото: Zazoom

Фестиваль пройде на острові Лідо з 2 по 12 вересня

У Венеції стартував 77-й Міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч у програму включені понад 60 картин з 50 країн.

Церемонія відкриття кінофестивалю відбудеться сьогодні ввечері, але перші гості, як серед учасників, так і серед глядачів, на нього вже прибули. І, судячи з перших фотографій з форуму, всі заходи на ньому будуть відбуватися відповідно до «антіковідних» протоколів.

Фестиваль пройде на острові Лідо з 2 по 12 вересня

Наприклад, ті гості фестивалю, які прибули з-за меж ЄС (виключаючи Велику Британію), повинні були за три дні до від'їзду до Венеції пройти тест на коронавірус і пред'явити його негативний результат на кордоні разом з іншими документами. Гості, які прибули на фестиваль менш, ніж на 120 годин (5 діб), повинні були пройти перед його початком ще одне тестування. А якщо вони пробудуть у Венеції більше 5 діб, то по їх закінченню повинні пройти третій тест.

Цікаво, що цього року за призи боротимуться вісім жінок-режисерів. Поза конкурсом серед інших фільмів покажуть документальну стрічку про шведську активістку Грету Тунберг, яка прославилася на весь світ.

Гості фестивалю мають носити маски, дотримуватися соціального дистанціювання і, як сказано в інструкції, «уникати туристичної діяльності». Щоб потрапити на територію фестивалю потрібно пройти через одне з дев'яти воріт, на яких встановлені термосканери. Гранична температура, при якій гостя пропустять - 37,5 градусів.

У всіх кінозалах, де демонструються фестивальні фільми, кількість місць скорочено, як це вже відбувається в сьогоднішніх кінотеатрах. Те ж саме - на прес-конференціях для журналістів і червоних килимових доріжках для фотографів, знову ж таки, з дотриманням соціального дистанціювання. Доступ до всіх внутрішніх приміщень фестивалю обмежений і в них дозволяється перебувати лише в масках. Маски також потрібно носити в зонах для фотографування, прес-конференцій та кінотеатрах.

Проте, сама кінопрограма обіцяє бути цікавою. В конкурсі братиме участь вже висунутий на «Оскара» польський фільм «Снігу більше не буде». Головним героєм в ньому є український мігрант, який перетворився в Польщі з простого масажиста в гуру зі своїм колом шанувальників.

Отже, один з найстаріших і найавторитетніших кінооглядів Європи пройде на острові Лідо з 2 по 12 вересня.