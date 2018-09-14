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    ЗМІ дізналися про російських шпигунів, затриманих в Нідерландах

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    ЗМІ дізналися про російських шпигунів, затриманих в Нідерландах

    За даними джерел, росіяни прямували до Швейцарії, щоб роздобути дані лабораторії в місті Шпіц

    Два російських шпигуни були затримані в Нідерландах і вислані в РФ в цьому році.

    Про це 13 вересня повідомили голландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger.

    Точна дата затримання шпигунів невідома. Неназвані співрозмовники цих видань стверджують, що росіяни прямували до Швейцарії, щоб роздобути дані лабораторії в місті Шпіц, яка в числі іншого допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в британському Солсбері.

    Раніше ця лабораторія ставала об'єктом атаки хакерів. Відзначається, що російські агенти мали при собі спеціальне обладнання для проникнення в комп'ютерні мережі.

    Затримання шпигунів стало результатом спільної операції спецслужб Нідерландів, Швейцарії та Великобританії. Федеральна служба розвідки Швейцарії підтвердила газеті Tages-Anzeiger свою участь в операції. Проте залишається незрозумілим, чому росіяни були звільнені і не притягнуті до суду в Нідерландах, зазначили ЗМІ.

    Джерело: DW

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