ЗМІ дізналися про російських шпигунів, затриманих в Нідерландах



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За даними джерел, росіяни прямували до Швейцарії, щоб роздобути дані лабораторії в місті Шпіц

Два російських шпигуни були затримані в Нідерландах і вислані в РФ в цьому році.

Про це 13 вересня повідомили голландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger.

Точна дата затримання шпигунів невідома. Неназвані співрозмовники цих видань стверджують, що росіяни прямували до Швейцарії, щоб роздобути дані лабораторії в місті Шпіц, яка в числі іншого допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в британському Солсбері.

Раніше ця лабораторія ставала об'єктом атаки хакерів. Відзначається, що російські агенти мали при собі спеціальне обладнання для проникнення в комп'ютерні мережі.

Затримання шпигунів стало результатом спільної операції спецслужб Нідерландів, Швейцарії та Великобританії. Федеральна служба розвідки Швейцарії підтвердила газеті Tages-Anzeiger свою участь в операції. Проте залишається незрозумілим, чому росіяни були звільнені і не притягнуті до суду в Нідерландах, зазначили ЗМІ.

Джерело: DW