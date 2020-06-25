ЗМІ дізналися, як Офіс Зеленського доручив місцевій владі піарити «Велике будівництво» документ



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У червні Офіс президента попросив місцеву владу розповідати про програму президента «Велике будівництво»

В Офісі президента спеціально розробили брендбук для піару програми Зеленського

У червні Офіс президента України розіслав лист головам обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації, де просить місцеву владу розповідати про програму президента «Велике будівництво».

Відзвітувати про виконання голови ОДА повинні протягом тижня. Лист підписано заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком, у ньому також міститься посилання на спеціально розроблений для цього брендбук.

Видання «Бабель» отримало копію листа і брендбук з джерела в одній з облдержадміністрацій.

Під час підготовки інформаційних стендів, буклетів, відео та фото, що стосуються програми президента, Офіс просить використовувати новий логотип, а в соцмережах — хештег #Великебудівництво.

Також Офіс президента хоче, щоб на споруджуваних обʼєктах або тих, що ремонтуються, встановили інформаційні борди в жовтих або зелених кольорах, забрендували спецодяг і техніку — щонайменше 20 службових автомобілів обласних і районних державних адміністрацій.

За який кошт обласні керівники повинні брендувати техніку і виготовляти борди — у документі не вказано.

Документ клікабельний

Усі макети напередодні друку просять надсилати на узгодження Олександру Курдіновичу, його контакт також є в листі. Курдінович очолював Держкомітет телебачення і радіомовлення України з 2011 до 2014 року. У коментарі «Бабелю» Курдінович підтвердив, що Офіс справді розсилав такий лист, але з ним ніхто нічого погоджувати не повинен.

На запитання, чому в листі вказані його контакти, Курдінович сказав, що «вони (макети) затверджуються трошки іншим шляхом», і пообіцяв, що попросить відповісти на інші питання «уповноважену особу».

ЗМІ зазначає, що частково прохання з листа вже виконали. Айдентику кампанії на свої сторінки у Facebook додали 13 облдержадміністрацій — вони змінили обкладинки або аватарки: Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

Свої аватарки у Facebook, згідно з брендбуком, також оновили Кирило Тимошенко і керівник директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірина Побєдоносцева.

Експерт з Конституційного права Андрій Магера в коментарі ЗМІ уточнив, що Офіс президента є допоміжним органом при главі держави і не має права давати доручення обласним державним адміністраціям.

Нагадаємо, Володимир Зеленський постановив створити Координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво». Її очолив Кирило Тимошенко. Програма «Велике будівництво» розрахована на п’ять років, в її рамках у 2020 році повинні побудувати 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів і 200 амбулаторій, а також прокласти 4 000 км доріг. На річне фінансування програми з бюджету виділили 38 млрд гривень.