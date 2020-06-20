«Такого ще не було в історії»: в Офісі Зеленського розповіли про програму велике будівництво



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Тимошенко зазначив, що Велике будівництво - це не тільки дороги

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про переваги президентської програми Велике будівництво.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу Україна 24.

«Такого ще не було в історії. Ми почали оперативно будувати і відновлювати 6,5 тисячі кілометрів автодоріг», - підкреслив він.

Він закликав громадян із розумінням поставитися до складнощів, які виникають через ремонтні та будівельні роботи на автошляхах.

«Ми просимо вибачення, що їх ремонтують в літній період, але така реальність. Ми почали будувати їх з кінця лютого. І це буде продовжуватися, доки нам дозволятиме погода. Це шість з половиною тисяч кілометрів доріг. Такого взагалі не було. Коли ми з президентом приїжджаємо до будь-якого регіону, люди, які проживають там, кажуть: «У нас стільки доріг не будувалося». Наступного року ми хочемо це збільшити», – повідомив заступник керівника Офісу президента.

Також за програмою «Велике будівництво» у регіонах країни планується побудувати 100 дитячих садків, 100 шкіл, 100 стадіонів та 210 приймальних відділень в опорних лікарнях.

«Приймальні відділення будуть зроблені цього року, президент поставив таке завдання», – зазначив Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що при Офісі президента створено координаційну раду, яка опікуватиметься співпрацею між Кабінетом Міністрів і головами обласних державних адміністрацій у питанні реалізації програми «Велике будівництво».

«До цього проекту також входять місцеві дороги, інші проекти місцевого значення, які робить місцева влада. Це справді великий проект», – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Кирило Тимошенко зазначив, що наступного тижня планується відкрити після капітального ремонту ділянку траси Київ – Одеса, а через кілька тижнів – трасу Сєверодонецьк – Станиця Луганська.

Заступник керівника Офісу президента нагадав, що Верховна Рада ухвалила законопроект про зміни до Бюджетного кодексу, згідно з яким органи місцевої влади можуть співпрацювати з фінансовими установами щодо кредитування на ремонт доріг.

Раніше повідомлялося, що в Держбюджеті на 2020 рік збережуть в повному обсязі фінансування дорожнього будівництва. Уже виконуються роботи на 40% об'єктів.