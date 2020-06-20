В спальному районі Києва обіцяють побудувати сучасний спорткомплекс



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Наразі у мешканців Троєщини небагато умов для занять спортом Фото - Вікіпедія

Родзинкою новобудови має стати льодова арена

На вулиці Милославській в Деснянському районі Києва, місці, яке загалу відоме як Троєщина, буде збудовано спортивний комплекс.

Для його спорудження залучать інвестора і проведуть інвестиційний конкурс. Про це йдеться в розпорядженні КМДА №862.Проєктом передбачено будівництво спортивного комплексу на земельній ділянці площею близько 0,85 га. Орієнтовна площа споруди становитиме 6 тис. кв. м. Там заплановано розмістити спортивні зали, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, льодову арену, ігрову залу, зали для занять боксом і боротьбою, а також адміністративні приміщення.

«На спорудження такого об‘єкту потрібно щонайменше років три, але це круте рішення, – зазначає в коментарі «Вечірньому Києву» Наталка Макогон, радниця голови Київського метрополітену і мешканка Троєщини. – Я не фанат, але взимку була на ковзанці на Контрактовій та на ВДНГ, а у Броварах трошки глянула хокей. І для цього треба було їхати з Троєщини, соліднішої за населенням від багатьох обласних центрів. Точно знаю, що у нас на районі будуть найкрутіші крижані заруби».

Замовником будівництва об’єкта та передінвестиційних робіт є столичне комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство».