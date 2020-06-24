Суд знову дозволив добудувати скандальний «будинок Білозір» на Подолі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівництво по вул. Мирній, 2/1 Фото: Ольга Балицька, Facebook

Судова тяганина навколо «будівництво Білозір» триває

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва від 31 березня, яким було скасовано право на початок будівельних робіт і реєстрацію декларації про готовність до експлуатації житлового будинку по вул. Мирній, 2/1, відомого як «будівництво Білозір». Про це свідчить рішення від 18 червня.

ОАСК скасував наказ Департаменту з питань ДАБК, погодившись із доводами забудовника. Підставою такого рішення суд назвав те, що Департамент не провів перевірку. А те, що наказ був ухвалений на основі акту обстеження ділянки по вул. Мирна, 2/1 працівниками Департаменту земельних ресурсів, суд не вважає підставою для прийняття відповідних рішень.

У Департаменті проти таких доводів заперечували, вказуючи на те, що жодною правовою нормою не регламентовано порядок виявлення факту самочинного будівництва, а отже обов’язок проводити перевірку відсутній, якщо недостовірність зазначених в деклараціях даних є очевидною.

Нагадаємо, 31 березня Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Києва скасовано право на початок будівельних робіт та реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації на вулиці Мирній, 2/1.

20 квітня стало відомо про арешт будівництва.

4 травня Шевченківський районний суд Києва скасував арешт незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1 у Києві, що був накладений ухвалою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.

27 травня суд в черговий раз заарештував незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1.

Ділянка на вул. Мирній, 2/1 належить до території житлової садибної забудови, де дозволено будівництво житлових будинків не вище 4 поверхів. Разом з тим там будується 11-поверховий будинок (див фото).

Замовником будівництва є ОК ЖБК «Зелений замок», власниками якого є син Оксани Білозір Ярослав Недзельський та колишня помічниця нардепа Білозір (у 2007-2008 рр) Мар’яна Грабінська, а також Іван Влад і Йозеф Москович. Влад і Московіч разом є співзасновниками ще трьох кооперативів – «Пріма Естейт», «Прем’єр Крістал» і «Ексон Прем’єр Шулявська» (зводить ЖК у сквері біля ст. м. «Шулявська»).

Ділянку 0,08 га на вул. Мирній, 2/1 у приватну власність у 2004 році отримала Оксана Білозір. У жовтні 2016 року Білозір за договором про суперфіцій передала свою ділянку під забудову Івану Владу із с. Біла Церква Закарпатської області.

Як свідчать дані Держреєстру речових прав на нерухоме майно, 20 січня цього року недобудований багатоповерховий житловий будинок на вул. Мирній, 2/1 був проданий, і право власності на цей об’єкт незавершеного будівництва було продано лондонській компанії «Сімекс Ентерпрайзес» (Simex Enterprises), власником якої значиться громадянин Коста-Рики.

Джерело: Наші гроші