Тупицького шпиталізували. Печерський райсуд відклав розгляд справи

Державне бюро розслідувань ще у грудні оголосило підозру відстороненому голові Конституційного Суду

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відклав на 29 квітня розгляд справи про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо відстороненого голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.

У четвер, 15 квітня, суддя Тупицький знову проігнорував судове засідання. Його захисник повідомив, що його клієнта нині було шпиталізовано до медзакладу на стаціонарне лікування. При цьому жодного підтверджуючого документу адвокат не надав. Лише сказав, що медична установа повинна надіслати йому відповідну довідку на електронну пошту протягом 15-20 хвилин.

Скріншот з онлайн-трансляції судового засідання

Натомість прокурор просив суд застосувати до підозрюваного голови суду привід, оскільки той систематично ігнорує засідання без поважних причин. На підтвердження своїх слів прокурор надав документ від Черкаської ОДА, в якому сказано, що 7 квітня матір судді Тупицького не отримувала жодної меддопомоги і не була шпиталізована до лікарні (саме того дня Тупицький не прийшов до суду, бо поїхав до матері - «Главком»).

Адвокат Тупицького відреагував на закиди державного обвинувача, наголосивши, що Черкаська ОДА не є медичним закладам і взагалі не повинна була надавати подібної інформації, оскільки це медична таємниця.

Головуючий суддя Вовк відмовився застосовувати привід до підозрюваного Тупицького, оскільки цей захід наразі є передчасним.

Як повідомляв «Главком», 7 квітня суддя Тупицький також не з’явився до суду. Тоді його адвокат пояснив, що у матері його підзахисного загострилася тяжка хвороба, яка триває останні роки. За його словами, є загроза життю жінки, тому Тупицький вирушив у місто Черкаси, де проживає мати.

Крім цього, Тупицький 2 квітня також не прийшов до Печерського районного суду Києва, де мали розглядати клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Засідання тоді пернесли на 7 квітня.

За даними джерел «Укрінформу», прокуратура мала просити обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави розміром 45 тис. грн, зобов’язати Тупицького не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, носити електронний засіб контролю, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не відвідувати будівлю Конституційного суду, а також утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі, серед яких є і працівники секретаріату Конституційного суду.

27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. 29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

Також відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно заплановане на 12 квітня.

Державне бюро розслідувань оголосило у грудні 2020 року підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві свідчення, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від давання свідчень). У ДБР повідомляли, що суддя після повідомлення про підозру імітував його невручення і ненабуття статусу підозрюваного. Держбюро розслідувань також підозрює Тупицького в самовільному зайнятті земельної ділянки та державній зраді.