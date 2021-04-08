Укази Зеленського щодо відсторонення Тупицького та Касмініна оскаржили до Конституціоного суду

49 народних депутатів оскаржили до Конституціоного суду указ президента про відсторонення судей

Конституційність указів президента України Володимира Зеленського про відсторонення з посади судді Конституційного Суду України голови КСУ Олександра Тупицького та про звільнення з посади судді цього суду Олександра Касмініна оскаржили до Конституційного Суду.

Про це повідомила в Telegram представниця Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря.

«До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів Президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О», – написала Совгиря.

За даними на сайті КСУ, йдеться про подання 49 народних депутатів. Уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання – нардеп Сергій Власенко, відповідно до тексту подання.

Як відомо, 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами. Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.

Тупицький та Касмінін оскаржили указ Зеленського, яким голова держави скасував указ від 2013 року щодо їх призначення, у Верховному Суді.