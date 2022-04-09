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    Події в Україні

    Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 9 квітня

    Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 7 квітня<br /><br /> - Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 9 квітня
    Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 7 квітня

    фото: t.me/UkrzalInfo

    На 9 квітня призначено внутрішні та міжнародні евакуаційні потяги

    Укрзалізниця продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня.

    Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

    Евакуаційні поїзди на 9 квітня:

    Краматорськ

    • 11:00 - 7842 Краматорськ - Лозова
    • 13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
    • 14:00 - 7844 Краматорськ - Лозова
    • 16:00 - 276/275 Краматорськ - Чернівці
    • 17:00 - 278/277 Краматорськ - Тернопіль

    Покровськ

    • 10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль
    • 12:30 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
    • 14:30 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
    • 15:30 - 7937 Покровськ - П'ятихатки
    • 16:30 - 7939 Покровськ - П'ятихатки
    • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
    • 17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці

    П'ятихатки

    • 17:00 - 7901 П'ятихатки - Львів
    • 19:00 - 7903 П'ятихатки - Львів
    • 20:00 - 7905 П'ятихатки - Львів
    • 21:00 - 7731 П'ятихатки - Львів

    Львів

    • 15:00 - 274/273 Львів - Полтава Пд.
    • 17:02 - 814/813 Львів - Хелм
    • 19:30 - 278/277 Львів - Полтава Пд.
    • 21:00 - 276/275 Львів - Полтава Пд.

    Інші

    • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
    • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
    • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
    • 18:00 - 7827 Лозова - Київ-Пас
    • 21:30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пасс
    • 21:52 - 7616 Ягодин - Хелм
    • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
    • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.

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    Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 9 квітня