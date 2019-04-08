ЗМІ: Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації президента



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Олексій Філатов за даними ЗМІ наразі перебуває за кордоном

Згодом на Банковій спростували інформацію про звільнення Філатова

Президент Петро Порошенко звільнив Олексія Філатова від обов'язків заступника глави Адміністрації президента. Про це Українським новинам ніби-то повідомили джерела в АПУ та юридичних колах.

Співрозмовник ніби-то повідомив, що Філатов звільнений в зв'язку з поданням заяви про відставку. Зараз, за словами джерела, Філатов перебуває за кордоном. Інші джерела повідомили, що Філатова звільнили в зв'язку з тим, що він не впорався з поставленими завданнями. За їхніми словами, указ про звільнення буде оприлюднений тільки 21 квітня.

Згодом в Адміністрації президента спростували дану інформацію та назвали її фейком.

«Не викликає подиву те, що джерелом такої інформації стало інтерент-видання Страна.уа та ТСН, які, як завжди, не звертаються за коментарями до того, як розповсюджувати фейки», - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Порошенко планує звільнити голову Одеської ОДА Степанова.

Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».