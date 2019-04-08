ЗМІ: Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації президента
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Згодом на Банковій спростували інформацію про звільнення Філатова
Президент Петро Порошенко звільнив Олексія Філатова від обов'язків заступника глави Адміністрації президента. Про це Українським новинам ніби-то повідомили джерела в АПУ та юридичних колах.
Співрозмовник ніби-то повідомив, що Філатов звільнений в зв'язку з поданням заяви про відставку. Зараз, за словами джерела, Філатов перебуває за кордоном. Інші джерела повідомили, що Філатова звільнили в зв'язку з тим, що він не впорався з поставленими завданнями. За їхніми словами, указ про звільнення буде оприлюднений тільки 21 квітня.
Згодом в Адміністрації президента спростували дану інформацію та назвали її фейком.
«Не викликає подиву те, що джерелом такої інформації стало інтерент-видання Страна.уа та ТСН, які, як завжди, не звертаються за коментарями до того, як розповсюджувати фейки», - йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що Порошенко планує звільнити голову Одеської ОДА Степанова.
Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».