Українцям важливо відрізнити віртуальне від реального, - глава УГКЦ про другий тур виборів



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Очільник УГКЦ Святослав (Шевчук) Фото: facebook.com/sviatoslav.shevchuk

Напередодні блаженніший Святослав заявив, що Церква повинна надавати суспільству лише певний ціннісний фундамент, але сама не повинна займатися політикою

У дні між двома турами голосування на виборах Президента виборцям дуже важливо відрізнити правду від фейку, віртуальне від реального, фальшиве від істинного. Про це заявив Патріарх Святослав (Шевчук), Глава Української Греко-Католицької Церкви на своїй сторінці у Facebook.

«У дні між двома турами голосування під час виборів Президента України нам дуже важливо відрізнити правду від фейку, віртуальне від того, що є реальне, фальшиве від того, що є істинне», - написав він.

Предстоятель УГКЦ також пропонує згадати старозавітну подію, коли вибраний народ завершує свою подорож пустелею і повинен перетнути Йордан.

«Боговибраний народ відновив свій союз із Господом і Бог промовляє до Ізраїля: Я кладу перед тобою два вибори – добро і зло, життя і смерть, вибирай життя?» – цитує біблійні слова Блаженніший Святослав.

Напередодні блаженніший Святослав заявив, що Церква повинна надавати суспільству лише певний ціннісний фундамент, але сама не повинна займатися політикою.

Як повідомлялось, Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський — предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) заявив, що поки не бачив переходів греко-католиків до Православної церкви України.

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).