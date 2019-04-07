Верховним Головнокомандувачем не може бути людина, залежна від наркотиків, - Порошенко



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Президент Петро Порошенко з журналістом Олегом Панютою Фото: president.gov.ua

Президент Петро Порошенко готовий пройти тести у Всесвітньому антидопінговому агентстві WADA

Верховним Головнокомандувачем не може бути людина, залежна від наркотиків. Про це президент Петро Порошенко заявив у програмі «Підсумки тижня з Олегом Панютою» на телеканалі «Україна» у неділю, йдеться на сайті президента.

«Вважаю, що є надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або навіть Президентом України, Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил може стати людина, яка не виключено, що має наркотичну залежність. І для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавленні обидва кандидата, в цьому зацікавлений кожен українець, який робить свідомий вибір рівно за два тижні», - наголосив Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».

Глава держави підкреслив, що людина, яка претендує на найвищу посаду в державі не повинна мати таку залежність.

«Бо наркотична залежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці. Загрозою для кожного українця. І кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо Зеленського. Це їх право. А права українців треба шанувати і поважати», - сказав президент.

Відповідаючи на питання щодо ініціативи Володимира Кличка про проходження перевірки кандидатами у президенти у Всесвітній антидопінговій агенції (WADA), глава держави відзначив, що готовий це зробити.

За словами президента, це є надзвичайно і принципово, що найавторитетніша в світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила виведення «на чисту воду» і російської допінгової агенції, і зняття Росії з більшості спортивних змагань буде залучена до цього. «Авторитет цієї організації взагалі не викликає жодного сумніву у жодного представника у всьому світі», - підкреслив президент.

Як повідомлялося, 5 квітня український боксер Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського. 5 квітня кандидати у президенти України пройшли медогляд перед дебатами. Зокрема, Петро Порошенко здав аналізи у медпункті НСК «Олімпійський». Інший кандидат у президенти Володимир Зеленський пройшов медогляд в одній з лабораторій медичного центру Eurolab. Пізніше стало відомо, що в аналізах Президента України Петра Порошенка не знайдено психоактивних речовин. Результати скринінгу на наркотики Зеленського теж виявилися негативними.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).