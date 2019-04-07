Голова Херсонської ОДА Гордєєв пояснив, чому написав заяву про відставку



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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв

Гордєєв запевнив, що у нього «немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства»

Голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Гордєєв заявив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».

Про це Гордєєв написав на своїй сторінці у Facebook, проте за кілька годин його пост став недоступний для перегляду.

«Я не хочу, щоб наслідки інформкілерства проти мене, вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини. Я не хочу щоб в такий складний час виборів сфабрикований проти мене негатив хоч якимсь чином негативно відобразився на другому турі виборів президента України та Верховного головнокомандувача», - цитує повідомлення Гордєєва «Укрінформ»

«Є інтереси держави, які для мене важливіші за будь-які посади! Я сам розвію будь-які сумніви та весь бруд щодо мене, який безпідставно поширюють в інформаційному просторі. В мене немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства. Я готовий захищати і буду захищати своє чесне ім‘я», - додав Гордєєв.

Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

У лютому генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

5 квітня Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.