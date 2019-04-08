Банкова проти фейків: в Адміністрації президента спростували звільнення Філатова



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Олексій Філатов працює заступником голови Адміністрації президента України з липня 2014 року

На Банковій звинуватили деякі ЗМІ у поширенні фейків

Адміністрація президента України спростовує розповсюджену сьогодні інформацію у деяких ЗМІ про нібито звільнення Олексія Філатова з посади заступника глави АП. Про це повідомила прес-служба відомства.

«Не викликає подиву те, що джерелом такої інформації стало інтернет-видання Страна.уа та ТСН, які, як завжди не звертаються по коментарі до того, як розповсюджувати фейки», - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Філатов йде з посади заступника голови Адміністрації президента. Зокрема в «Українських новинах» цю інформацію розповсюдили із посиланням на «джерела в АП та юридичних колах». При цьому в повідомленні було зазначено, що відповідний указ обнародують лише 21 квітня.

Олексій Валерійович Філатов народився 25 листопада 1976 у Києві. Провідний український адвокат, спеціаліст в галузі судової практики. Громадянин України. Проживає на території України з дня народження.

У 1993 році вступив до Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, де навчався на відділенні «Міжнародне право». Отримав диплом з відзнакою. Практичною діяльністю в сфері юридичної практики почав займатися в 1996 році в якості стажера та помічника адвоката в юридичній фірмі.

У 1998 здобув кваліфікацію магістра міжнародного права та референта-перекладача з іспанської мови. Того ж року отримав свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю.

З 1998 по 2001 рік обіймав посаду асистента на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 1998 – 2003 роках займався приватною юридичною практикою, працював юрисконсультом.

У 2003 році приєднався до адвокатського об’єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери». У 2007 році очолив практику вирішення спорів в адвокатському об’єднанні «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери». Неодноразово визнаний за професійні досягнення в судовій та міжнародній арбітражній практиці щорічними міжнародними дослідженнями Chambers Global, Best Lawyers, Legal 500 та іншими.

Припинив участь в адвокатському об’єднанні у 2014 році в зв’язку з переходом на державну службу. З липня 2014 року обіймає посаду заступника глави Адміністрації президента України. Відповідає за правове забезпечення виконання конституційних функцій президента України, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи, представництво президента України в судах.

Член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA), ради користувачів Лондонського міжнародного арбітражного суду, Української асоціації міжнародного права, Асоціації правників України, Київської обласної колегії адвокатів (дія свідоцтва на право здійснення адвокатської діяльності призупинена в зв’язку з переходом на державну службу).

Володіє українською, російською, англійською та іспанською мовами. Безпартійний.

Раніше ЗМІ повідомили, що Порошенко планує звільнити голову Одеської ОДА Степанова.

Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».