Порошенко планує звільнити голову Одеської ОДА Степанова, - ЗМІ



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Голови Одеської обласної адміністрації Максим Степанов Фото: facebook.com StepanovMV

За даними джереле в АП, розпорядження про звільнення Степанова може бути опубліковане в середу, 10 квітня, після засідання Кабміну

Президент України Петро Порошенко прийняв рішення про звільнення голови Одеської обласної адміністрації Максима Степанова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Повідомляється, що розпорядження про звільнення Степанова може бути опубліковано в середу, 10 квітня, після засідання Кабінету міністрів, який повинен буде зробити відповідне подання, так як президент не може провести звільнення голови ОДА без рішення уряду.

Зазначимо, що Максим Степанов обіймав посаду губернатора Одеської області з січня 2017 року. До цього він 5 років працював у державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів".

Зазначимо, що Степанов наполягав на кримінальних справах щодо фальсифікаторів виборів. Голова Одеської ОДА відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців, закликавши відкривати кримінальні справи, якщо такі факти фіксуються в Одеській області.

Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».

Є інтереси держави, які для мене важливіші за будь-які посади! Я сам розвію будь-які сумніви та весь бруд щодо мене, який безпідставно поширюють в інформаційному просторі. В мене немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства. Я готовий захищати і буду захищати своє чесне ім‘я», - додав Гордєєв.

Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

У лютому генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк.



