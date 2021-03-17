Байден: США ведуть переговори з кількома країнами щодо передачі зайвих вакцин

Спершу США вакцинують всіх своїх громадян, а вже потім будуть думати про постачання вакцин в інші країни

Влада США веде переговори з країнами про те, кому віддати надлишки вакцини від коронавірусу, які можуть залишитися після вакцинації в Штатах.

Про це заявив президента США Джо Байден, повідомляє Reuters.

Американський президент не уточнив, про які саме країни йдеться. Він пообіцяв, що скоро більш детально розповість про цю ситуацію.

Байден заявляв, що спершу США вакцинують всіх своїх громадян, а вже потім будуть думати про постачання вакцин в інші країни.

До слова, Глава МЗС пояснив, чому країни ЄС поки не можуть поділитися вакциною з Україною.

Наприкінці лютого глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

На початку лютого віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу.

Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні дозволять використовувати залишки вакцин для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.

Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 62083 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.