Верховний суд відхилив останню апеляцію Трампа через вибори

Трамп продовжує виступати з неправдивими і непідтвердженими заявами про фальсифікацію президентських виборів, що пройшли в листопаді

Трамп оскаржував чинність кількох тисяч бюлетенів для заочного голосування, поданих у ключовому штаті Вісконсин

Верховний суд США 8 березня відхилив останню з апеляцій, поданих юристами колишнього президента Дональда Трампа, який намагався оскаржити свою поразку на виборах.

Суд відхилив апеляцію без коментарів.

Трамп оскаржував чинність кількох тисяч бюлетенів для заочного голосування, поданих у ключовому штаті Вісконсин, де Трамп програв своєму конкурентові, демократу Джо Байдену, який виграв вибори і став новим президентом США.

Минулого місяця судді відхилили дві інші апеляції Трампа, що стосувалися голосувань у Вісконсині і в Пенсильванії.

Раніше суди нижчих інстанцій виносили рішення проти Трампа у цих трьох позовах.

Трамп виступав і продовжує виступати з неправдивими і непідтвердженими заявами про фальсифікацію президентських виборів, що пройшли в листопаді.

Кампанія Трампа і його прихильники подали і програли щонайменше 63 позови, в яких оскаржували виборчий процес, підрахунок голосів і процес сертифікації голосів у багатьох штатах. Більшість справ були припинені або не розглядалися через відсутність доказів.

До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.