ЗМІ: Теракти у російських містах організовував син заступника комітету з оборони РФ Андрій Клінцевич
- Сьогодні, 10:25
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ЗМІ повідомляє, що керівництво неодноразово відряджало Клінцевича на тимчасово окуповані території для виконання так званих спецзавдань
Куратором російського експерта Сергія Соколова, який ораганізовував теракти у російських містах з метою спровокувати вторгнення військ РФ в Україну, був син першого заступника комітету з оборони та безпеки Ради Федерації Франца Клінцевича Андрій Клінцевич.
Про це повідомляє телеканал «Прямий» з посилання на власні джерела.
ЗМІ повідомляє, що керівництво неодноразово відряджало Клінцевича на тимчасово окуповані території для виконання так званих спецзавдань.
Зазначимо, профіль Андрія Клінцевича міститься на українському сайті «Миротворець», у якості особи, яка брала активну участь у окупації Криму. Нагороджений почесною грамотою президента РФ, (№3 у списку нагороджених).
Андрій Клінцевич очолює ювелірну компанію Shantal, курирує військово-патріотичні програми «Молодої Гвардії» Єдиної Росії». Співробітник ГРУ Генштабу ЗС РФ з агентурним призвіськом «Гога».
З листопада 2015 - займає посаду начальника департаменту з реалізації громадських проектів апарату повноважного представника президента Російської Федерації в Приволзькому федеральному окрузі, м. Нижній Новгород.