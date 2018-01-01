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    ЗМІ: Теракти у російських містах організовував син заступника комітету з оборони РФ Андрій Клінцевич

    ЗМІ повідомляє, що керівництво неодноразово відряджало Клінцевича на тимчасово окуповані території для виконання так званих спецзавдань
    Куратором російського експерта Сергія Соколова, який ораганізовував теракти у російських містах з метою спровокувати вторгнення військ РФ в Україну, був син першого заступника комітету з оборони та безпеки Ради Федерації Франца Клінцевича Андрій Клінцевич. [READ_MORE] Про це повідомляє телеканал «Прямий» з посилання на власні
    • Сьогодні, 10:25
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    Андрій Клінцевич
    Андрій Клінцевич

    ЗМІ повідомляє, що керівництво неодноразово відряджало Клінцевича на тимчасово окуповані території для виконання так званих спецзавдань

    Куратором російського експерта Сергія Соколова, який ораганізовував теракти у російських містах з метою спровокувати вторгнення військ РФ в Україну, був син першого заступника комітету з оборони та безпеки Ради Федерації Франца Клінцевича Андрій Клінцевич.

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    Про це повідомляє телеканал «Прямий» з посилання на власні джерела.

    ЗМІ повідомляє, що керівництво неодноразово відряджало Клінцевича на тимчасово окуповані території для виконання так званих спецзавдань.

    Зазначимо, профіль Андрія Клінцевича міститься на українському сайті «Миротворець», у якості особи, яка брала активну участь у окупації Криму. Нагороджений почесною грамотою президента РФ, (№3 у списку нагороджених).

    Андрій Клінцевич очолює ювелірну компанію Shantal, курирує військово-патріотичні програми «Молодої Гвардії» Єдиної Росії». Співробітник ГРУ Генштабу ЗС РФ з агентурним призвіськом «Гога».

    З листопада 2015 - займає посаду начальника департаменту з реалізації громадських проектів апарату повноважного представника президента Російської Федерації в Приволзькому федеральному окрузі, м. Нижній Новгород.

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