Ухвалення закону щодо Донбасу розізлило росіян на переговорах у Мінську

Айвазовська розповіла про реакцію росіян та їх сателітів на переговорах у Мінську на прийняття Радою закону про реінтеграцію Донбасу

Прийняття Верховною Радою України закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» роздратувало росіян на сьогоднішніх переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в



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Борис Гризлов, представник РФ у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Айвазовська розповіла про реакцію росіян та їх сателітів на переговорах у Мінську на прийняття Радою закону про реінтеграцію Донбасу

Прийняття Верховною Радою України закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» роздратувало росіян на сьогоднішніх переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська.

«…Прийняття сьогодні закону по Донбасу (7136) не на жарт дратувало росіян та їх сателітів в Мінську», - написала вона.

Айвазовська переконана, що жодним документом не можна зупинити країну-агресора РФ.

Вона зазначила, що реінтеграція Донбасу «не забезпечується документом, поки він не буде наповнений діями, планами, реалізованими програмами, юридичним захистом власних громадян та нападом на агресуючу сторону».

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

Як повідомлялося, у четвер у Мінську відбувається засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими.

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