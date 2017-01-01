ЗМІ: У Запоріжжі донька орендує в лікарні свого батька кабінет під УЗД за 100 гривень в місяць

Орендна плата за приміщення у лікарні мала б складати щонайменше 8 тисяч грн на рік

Дружина та донька головного лікаря 3-ого пологового будинку у м. Запоріжжя Сергія Коломойця ведуть власний бізнес у цій установі. Про це йдеться у матеріалі «Громадського ТБ Запоріжжя». Дружина головлікаря 3-ого пологового будинку Світлана Соколовська у 2009 році відкрила у цьому закладі кабінет для проведення ультразвукової



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Головний лікар 3-ого пологового будинку міста Запоріжжя Сергій Коломоєць

Орендна плата за приміщення у лікарні мала б складати щонайменше 8 тисяч грн на рік

Дружина та донька головного лікаря 3-ого пологового будинку у м. Запоріжжя Сергія Коломойця ведуть власний бізнес у цій установі. Про це йдеться у матеріалі «Громадського ТБ Запоріжжя».

Дружина головлікаря 3-ого пологового будинку Світлана Соколовська у 2009 році відкрила у цьому закладі кабінет для проведення ультразвукової діагностики. Вартість оренди для неї при цьому склала 600 грн на місяць.

Окрім цього, має свій кабінет для УЗД у пологовому і донька головлікаря, Ірина Соколовська, яка орендує його за ще меншу суму – 100 грн на місяць, також вона працює у цьому пологовому будинку за сумісництвом.

Відповідно до затверджених розрахунків, орендна плата мала б складати щонайменше 8 тис. грн на рік, а не 1,2 тис. грн як, наприклад, сплачує дочка головлікаря. Але міські посадовці вирішили здавати приміщення по годинам, і таким чином кабінет має офіційно працювати лише 28 годин на тиждень. Слідкувати ж за дотриманням графіку його роботи, відповідно до договору оренди, має головний лікар пологового Сергій Коломоєць. Сам лікар у коментарі вказував, що не бачить у цьому нічого поганого і заперечував направлення виключно до приватних кабінетів. Втім, попри неодноразове намагання зареєструватися на УЗД, їх все одно скеровували до приватного кабінету, а стосовно комунального вказували на велику чергу.

У березні вказаний пологовий будинок отримав 20 одиниць нової техніки вартістю більше 4 млн грн. Серед них був і новий апарат УЗД. Під час візиту представників міськради до пологового саме дочка Сергія Коломоєця у якості акушера-гінеколога показувала апарат у роботі. Тоді зазначалося, що тепер «біля 70 тисяч мешканок Шевченківського району зможуть зробити УЗД без усіляких черг на базі пологового будинку № 3», а сам Коломоєць вказував, що «Ми зможемо приймати мешканок району за направленням лікаря безкоштовно».

Відповідно до декларації, Сергій Коломоєць має 213 тис. грн зарплати за рік, 503 тис. грн та 30 тис. дол. у банку. Також йому належить Mazda CX 9 (2011 року) вартістю 460 тис. грн та Toyota Camry (2003 року) вартістю 90 тис. грн. Його дружина Світлана Соколовська вказала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 708 тис. грн, а дочка – 675 тис. грн.

Сергій Коломоєць у 2015 році балотувався до Запорізької міськради від партії «Нова політика».