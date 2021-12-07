ЗМІ: Україна попросила США передати частину «афганської» техніки

Україна хоче отримати американську техніку, яка призначалася Афганістану до захоплення там влади «Талібаном»

Сполучені Штати зараз вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні

Україна попросила США передати частину американських озброєнь. Йдеться про техніку, яка призначалася Афганістану до захоплення там влади «Талібаном», повідомляє Foreign Policy.

Як нагадує видання, глава міноборони України Олексій Резніков у листопаді під час візиту до Вашингтона просив США збільшити постачання озброєнь, у тому числі надати системи, які до цього Вашингтон Києву не направляв.

Резніков, зокрема, запросив допомогу у сфері повітряної і морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Крім того, за відомостями Foreign Policy, Україна хоче отримати боєприпаси, які Вашингтон планував передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшли таліби.

Крім цього, мова йде про вертольоти Мі-17, що належать США, що знаходяться на техобслуговуванні в Україні.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 грудня, коментуючи повідомлення про те, що адміністрація опрацьовує кроки з комплексної підтримки Києва, заявляла, що Сполучені Штати зараз вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.

До слова, в Україні з’явиться завод військових дронів.

Нагадаємо, Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід. Там він передав армії техніку.

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