Президент на День Збройних Сил передав армії техніку (фото)

Зеленський взяв участь у передачі нового озброєння та техніки військовим підрозділам

У межах урочистостей із нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський на площі Свободи у Харкові взяв участь у передачі озброєння та військової техніки військовим частинам у регіонах України. Про це інформує Офіс президента.

«Сьогодні тут та в інших регіонах України Збройним Силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки», – повідомив Глава держави під час виступу.

Зокрема, у Харкові армійцям були передані сертифікати на броньовані автомобілі «Козак-2М1», танки Т-64, бронетранспортери БТР-4.

Під час відеовключення з аеродрому в с. Озерне на Житомирщині відбулася передача сертифікатів на модернізований літак Су-27 з підвищеними бойовими характеристиками, навчально-бойовий літак L-39, вертоліт Мі-8 та дообладнаний за стандартами НАТО воєнно-транспортний літак Ан-26.

У Краматорську командувач Операції об'єднаних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк передав військовим сертифікати на 34 броньовані автомобілі «Козак-2М1».

Військовим у Києві були передані сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів Hummer, наданих США в межах матеріально-технічної допомоги. Ще 15 сертифікатів на такі автомобілі передали у Львові.

В Одесі відбулася церемонія включення до складу Військово-Морських сил патрульних катерів «Айленд» і передача сертифікатів на катери цього типу та автомобілі Hummer.

Нагадаємо, Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід.

Читайте також: