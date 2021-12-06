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    Події в Україні

    Президент на День Збройних Сил передав армії техніку (фото)

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    Майже сто одиниць нового озброєння розподілили по регіонах України - Президент на День Збройних Сил передав армії техніку (фото)
    Майже сто одиниць нового озброєння розподілили по регіонах України
    Фото: Офіс президента

    Зеленський взяв участь у передачі нового озброєння та техніки військовим підрозділам

    У межах урочистостей із нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський на площі Свободи у Харкові взяв участь у передачі озброєння та військової техніки військовим частинам у регіонах України. Про це інформує Офіс президента.

    «Сьогодні тут та в інших регіонах України Збройним Силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки», – повідомив Глава держави під час виступу.

    Зокрема, у Харкові армійцям були передані сертифікати на броньовані автомобілі «Козак-2М1», танки Т-64, бронетранспортери БТР-4.

    Під час відеовключення з аеродрому в с. Озерне на Житомирщині відбулася передача сертифікатів на модернізований літак Су-27 з підвищеними бойовими характеристиками, навчально-бойовий літак L-39, вертоліт Мі-8 та дообладнаний за стандартами НАТО воєнно-транспортний літак Ан-26.

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    У Краматорську командувач Операції об'єднаних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк передав військовим сертифікати на 34 броньовані автомобілі «Козак-2М1».

    Військовим у Києві були передані сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів Hummer, наданих США в межах матеріально-технічної допомоги. Ще 15 сертифікатів на такі автомобілі передали у Львові.

    В Одесі відбулася церемонія включення до складу Військово-Морських сил патрульних катерів «Айленд» і передача сертифікатів на катери цього типу та автомобілі Hummer.

    Нагадаємо, Зеленський у День Збройних сил України прибув на схід.

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    Теги: США літак вертоліт Володимир Зеленський президент озброєння Офіс президента
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    Президент на День Збройних Сил передав армії техніку (фото)