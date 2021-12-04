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    Українці створили всюдихідний лімузин, який вміє плавати (відео)

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    БРДМ 2 перетворили на лимузин - Українці створили всюдихідний лімузин, який вміє плавати (відео)
    БРДМ 2 перетворили на лимузин
    фото з відкритих джерел

    Старенький БРДМ перетворили у люксовий лімузин, який проїде будь-де

    Щоб підкорити справжнє бездоріжжя, треба мати правильну машину аби не застрягнути. Інженери з Києва знайшли найкраще рішення цієї проблеми, пише видання ТСН.

    За основу вони взяли бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ) 1979 року. Техніку придбали близько року тому. Щоб перетворити машину на «лімузин апокаліпсису», довелося витратити купу часу, грошей та нервів.

    Перше з чого почали модифікацію – це салон. Його значно збільшили. Спочатку у БРДМ поміщалося всього чотири людини. Через - вісім.

    Друге – встановили освітлення, щоб можна було пересуватися дорогами загального користування. Ну і для безпеки збільшили вікна, щоб хоч щось бачити.

    Якщо в оригінальній версії треба було в броньовик залазити через передню частину, підніматися на дах і вже далі якось вмощуватися, то тепер для комфорту є спеціальні дверцята.

    Всередині все, як в лімузині – дивани, спеціальне освітлення та музика.

    Щоб машина могла проїжджати будь-де, в неї є чотири допоміжних колеса. Але і на цьому переваги цієї машини не закінчуються – БРДМ може навіть плавати.

    Хлопці планують вдосконалити свого звіра, щоби влаштовувати на ньому адреналінові тури околицями столиці.

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    Теги: військова техніка
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    Українці створили всюдихідний лімузин, який вміє плавати (відео)