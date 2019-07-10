Змінити місце голосування можна ще протягом п’яти днів - ЦВК



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Органи ведення Державного реєстру виборців працюватимуть також у вихідні дні - 13 та 14 липня

Центральна виборча комісія нагадала, що звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можна до 15 липня.

Про це 10 липня повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії.

«Для здійснення тимчасової зміни місця голосування залишилося всього п’ять днів», - підкреслили в ЦВК.

Зазначається, що органи ведення Державного реєстру виборців працюватимуть у повноцінному робочому режимі і у вихідні дні - 13 та 14 липня.

Нагадаємо, вибори до Верховної Ради пройдуть 21 липня.

ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.

Центральна виборча комісія на засіданні 9 липня скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.