У Німеччині чоловік убив сім’ю та наклав на себе руки через підроблений сертифікат

У листі чоловік пояснив, що після того, як його спіймали з підробленим сертифікатом, він побоювався арешту та позбавлення батьківських прав

Сертифікати чоловік виготовив для себе та своєї дружини

У Німеччині 40-річний чоловік убив дружину та трьох дітей через підроблений сертифікат про вакцинацію, пишуть «Вісті».

Інцидент стався неподалік Берліна. 40-річний чоловік убив дружину та трьох малих дітей, після чого наклав на себе руки. У передсмертній записці він повідомив, що побоюється арешту через підроблений сертифікат про вакцинацію, а також позбавлення батьківських прав.

Судячи з публікацій у місцевих ЗМІ, інцидент стався 4 грудня у містечку Кенігс-Вустерхаузен у федеральній землі Бранденбург на південь від Берліна, де в одному з житлових будинків було виявлено тіла чоловіка, жінки та трьох дітей віком 4, 8 та 10 років. За версією слідства, чоловік застрелив дружину та дітей, а потім наклав на себе руки.

Прокурор Гернот Бантлеон на брифінгу 7 грудня повідомив, що сертифікати чоловік виготовив для себе та своєї дружини. Підробку виявив роботодавець дружини. З того часу чоловік побоювався арешту.

На місці події було виявлено гвинтівку, але поки що не підтверджено, що саме з неї проводилися постріли. У прокуратурі наголосили, що немає жодних вказівок на те, що під час вбивства в будинку перебувала інша людина чи хтось увірвався до квартири.

Цей випадок стався на тлі спалаху коронавірусу, який переживає Німеччина. У країні введено серйозні обмеження для нещеплених громадян, усі працівники повинні пред'являти або довідку про вакцинацію, або довідку про одужання, або негативний результат тесту на коронавірус. Крім того, нещепленим заборонили відвідувати магазини, за винятком тих, де продаються життєво необхідні товари. Влада розглядає можливість зробити вакцинацію обов'язковою для працівників певних галузей, а з лютого зобов'язати щепитися всіх громадян.

За даними видання Deutsche Welle, влада Німеччини розслідує не менше ніж 300 випадків підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нагадаємо, у Німеччині протягом минулої доби було виявлено майже 70 тис. заражених коронавірусом.

До слова, у Німеччині лікар щеплював людей саморобною вакциною від Covid-19.