Зношеність 90%: в СБУ дослідили катастрофічний стан «Укрзалізниці»

Хаос в держпідприємстві може негативно вплинути на ВВП країни

Основні показники роботи АТ «Укрзалізниця» виявилися катастрофічними по усіх ключових напрямах діяльності підприємства. Такий висновок впливає із звіту Служби безпеки України про нинішній стан справ у компанії, підготовлений для Ради національної безпеки і оборони, який цитує УНІАН.

У блоці про матеріально-технічний стан компанії говориться, що капітального ремонту потребує понад 11 тисяч кілометрів або 31% від усіх колій. Через аварійний стан рейок у 2021 році показник сходження поїздів виріс на 40% в порівнянні з таким же періодом попереднього року. Найбільш небезпечний випадок мав місце з поїздом «Інтерсіті+» в березні поточного року біля Запоріжжя, коли з колій зійшло шість з дев'яти вагонів.

Зношений і постійно скорочується тяговий парк, критичний стан вантажного парку вагонів. Середній рівень зносу – 90%, до 2025 року буде списаний кожен третій вагон, що може позначитися не тільки на фінпоказниках «Укрзалізниці», а й на ВВП всієї країни, оскільки мільйони тонн вантажів не будуть доставлені.

На кінець 2020 року вартість основних фондів компанії скоротилася на 31 млрд грн (-15%), а в доларовому еквіваленті на третину. Активи компанії знецінюються приблизно на 10 млрд грн на рік. Обсяги капвкладень зменшуються, план освоєння інвестицій недовиконаний на $1,1 млрд.

Штучне заниження керівництвом компанії фонду оплати праці низовим співробітникам «Укрзалізниці» на тлі скорочення їх кількості та формального підвищення продуктивності праці також є серйозним фактором. За 5 останніх років співробітники в вигляді надбавок і премій недоотримали близько 44 млрд грн, з яких 8,9 млрд грн не донараховано тим, хто безпосередньо зайнятий забезпеченням перевезень і їх безпеки.

Критична ситуація з обслуговуванням боргових зобов'язань на загальну суму понад 36 млрд грн. У поточному році має бути повернуто близько 8 млрд грн основного боргу.

Особливу увагу у звіті СБУ приділили ознаками кримінальних правопорушень, які здійснювали керівники «Укрзалізниці» за останні кілька років. Велика їх частина стосується держзакупівель. За 2019-2021 роки за матеріалами органів СБУ за виявленими фактами зловживань співробітників УЗ зареєстровано 237 кримінальних проваджень (оголошено 101 підозра, направлено до суду 35 обвинувальних актів, за якими винесено 20 обвинувальних вироків), загальна сума збитків за якими перевищує 1 млрд грн.

Серед інших проблем:

управлінська криза з неможливістю знайти ефективного главу компанії вже котрий рік,

закупівля електроенергії за завищеними цінами,

скорочення контейнерних перевезень в рази,

неефективне використання промислових об'єктів, зокрема, щебеневих кар'єрів,

недорозвиненість системи інформаційних технологій,

повільна електрифікація критичних ділянок,

передчасне підписання договорів з ЄБРР на отримання кредитних коштів, через що компанія переплатила банку мінімум 5 млн доларів.

Нагадаємо, що учора РНБО ініціювало введення тимчасового керівництва на «Укрзалізниці» до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичного стану підприємства, що «становить загрозу нацбезпеці».

На думку директора Центра транспортних стратегій Сергія Вовка, ініціативи Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці з підвищення вантажних залізничних тарифів є передчасними та необґрунтованими. Підвищенням залізничних тарифів Укрзалізниця намагається закрити сальдо між своїми витратами і доходами за рахунок бізнесу.

Ще раніше Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті», відмовивши йому у державній реєстрації. Тепер наказ має бути скасовано.