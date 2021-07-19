Підвищенням залізничних тарифів Укрзалізниця намагається закрити сальдо між своїми витратами і доходами за рахунок бізнесу, – експерт

Підвищення тарифів буде надзвичайно чутливим для низки галузей

Ініціативи Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці з підвищення вантажних залізничних тарифів є передчасним та необґрунтованим. Про це заявив директор Центра транспортних стратегій Сергій Вовк.

«Зараз в Укрзалізниці йдуть кадрові зміни: шукають як операційне управління (Правління компанії), так і Наглядову раду. Тому в цій ситуації змінювати тарифи – питання дискусійне. По-перше, взагалі незрозуміло, на що піде це підняття. По-друге, не розуміло взагалі, який буде фінансовий план на 2022 рік (щоб зрозуміти, чому саме вибрані такі індикатори підвищення, а не інші)», – зазначив він.

За словами експерта, підвищення буде надзвичайно чутливим для низки галузей, зокрема, для енергетиків, та може призвести до ще більшого падіння вантажної бази Укрзалізниці і доходів компанії. «Поки ми не розуміємо реальну собівартість перевезень по конкретним маршрутам, по конкретним видам вантажу, відповідне обґрунтування завжди викликає цілий ряд питань. Звичайно, що ніхто не знімає питання економічної неефективності Укрзалізниці. Це що стосується і закупівель, і операційної діяльності, і цілого ряду інших напрямків, і тієї самої боротьби з внутрішньою корупцією, про яку так багато говорять. Тому тарифи ми можемо змінювати лише тоді, коли будемо розуміти собівартість перевезень і будуть проведені системні зміни в Укрзалізниці, які дозволять вийти на цю собівартість. Тобто, розділення по видам діяльності. Але, на жаль, цього немає, і тому ми в черговий раз маємо просто підвищення тарифів без належного економічного обґрунтування і без проведення необхідних реформ всередині самої компанії», - зазначив Сергій Вовк.

Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Відповідно до проєкту, позакласові вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 та 2 класу тарифи просто підвищать. Причому для 1 класу підвищення складе майже 30%.

Так, для вантажів 1-го тарифного класу передбачається поступове збільшення рівня тарифів на 8% з 01 вересня 2021 року, та ще на 20,4% – з 01 січня 2022 року. А для вантажів 2-го тарифного класу ціна на перевезення виросте на 8% з 01 вересня 2021 року, і ще на 6,5% – з 01 січня 2022 року.

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