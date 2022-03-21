З-під завалу після обстрілу у Києві рятувальники дістали живу людину (відео)
Вночі у столиці пролунало кілька вибухів
Внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами Подільського району Києва є постраждалі. Зокрема, рятувальники змогли дістати з-під завалів живого чоловіка.
Нагадаємо, як повідомлялося, увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.
Як повідомлялося раніше, ввечері 20 березня в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото). Також росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях.