  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З-під завалу після обстрілу у Києві рятувальники дістали живу людину (відео)

    З-під завалів після обстрілів у Києві рятувальники витягли чоловіка - З-під завалу після обстрілу у Києві рятувальники дістали живу людину (відео)
    З-під завалів після обстрілів у Києві рятувальники витягли чоловіка
    Фото: скрін з відео

    Вночі у столиці пролунало кілька вибухів

    Внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами Подільського району Києва є постраждалі. Зокрема, рятувальники змогли дістати з-під завалів живого чоловіка.

    Нагадаємо, як повідомлялося, увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

    Як повідомлялося раніше, ввечері 20 березня в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото). Також росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях.

    Теги: окупанти війна обстріл бомбардування Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З-під завалу після обстрілу у Києві рятувальники дістали живу людину (відео)