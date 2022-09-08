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ЗСУ просунулися на Донеччині і звільнили ще один населений пункт 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на Донеччині і звільнили ще один населений пункт 
Село Озерне Лиманської громади звільнене від окупантів 
фото: Вікіпедія

Наші захисники відтісняють ворогів на Донбасі, Харківщині та на півдні

Збройні сили України поліпшили своє тактичне становище на Краматорському напрямку. Також під контроль взятий населений пункт Озерне. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

Він зазначив, що на Краматорському напрямку українські бійці просунулися в глибину на кілька кілометрів.

«В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км і звільнили населений пункт Озерне», – сказав Громов. 

Також українські захисники звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. 

Як повідомлялося, увечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Також відомо, що Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

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Теги: війна окупанти Донбас Озерне

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