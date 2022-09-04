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Українські воїни звільнили стратегічне село біля Слов'янська (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські воїни звільнили стратегічне село біля Слов'янська (відео)
Українські воїни у звільненому Озерному
фото: Оперативний ЗСУ/Telegram

Із Озерного відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані

Українські воїни перейшли в атаку на Слов'янському напрямку та звільнили стратегічно важливе село Озерне. Населений пункт розташований на березі Сіверського Донця, за 32 кілометри на схід від Слов'янська. Про це повідомили воїни у відеозверненні.

Озерне звільнили воїни стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

«Ми показали Росгвардії, куди їм треба йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!», – заявив військовий у зверненні до українців та побратимів.

Озерне – стратегічно важливе село для ЗСУ, адже з нього відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані. Деокупація села також створює плацдарм на березі Сіверського Дінця, який дає можливість українським військовим розвивати контрнаступ.

Офіційної інформації про звільнення Озерного від Генштабу поки що не надходило.

Нагадаємо, українські захисники продовжують контрнаступ на півдні. Сьогодні стало відомо про звільнення смт Високопілля на Херсонщині.

До слова, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: ЗСУ війна Україна окупація Озерне

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