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Українські захисники звільнили ще одне село на Херсонщині (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські захисники звільнили ще одне село на Херсонщині (відео)
Нововознесенське знаходиться поблизу Високопілля, яке ЗСУ звільнили вчора
скрін з відео

ЗСУ підняли український прапор у селі Нововознесенське

Українські захисники продовжують контрнаступ на півдні. Сьогодні стало відомо про звільнення села Нововознесенське Херсонської області.

Відомо, що село знаходиться поблизу Високопілля, яке ЗСУ звільнили вчора.

Українські захисники звільнили ще одне село на Херсонщині (відео) фото 1

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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