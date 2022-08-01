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ЗСУ вже ліквідували понад 41 тис. окупантів: оновлені дані

Тетяна Кушнерик
Вчора, 09:44 glavcom.ua
ЗСУ вже ліквідували понад 41 тис. окупантів: оновлені дані
200 ворогів ліквідовано протягом неділі 
Генштаб

Росія втратила за добу 16 артсистем та п'ять танків

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже понад 41 тис. своїх військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 1 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – приблизно 41030 (+200) осіб ліквідовано, 
  • танків – 1768 (+5) од, 
  • бойових броньованих машин – 4011 (+7) од, 
  • артилерійських систем – 932 (+16) од,
  • реактивних систем залпового вогню – 259 (+0) од,
  • засоби ППО – 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 190 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2912 (+10) од, 
  • спеціальна техніка – 82 (+2). 
ЗСУ вже ліквідували понад 41 тис. окупантів: оновлені дані фото 1

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. 

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 серпня
Теги: окупанти ЗСУ

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