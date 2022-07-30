«Мінус» ще 170 окупантів. Оновлені дані про втрати військ РФ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українськими захисниками було знищено близько 170 російських окупантів. Із 24 лютого по 30 липня війська РФ в України вже втратили приблизно 40670 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 липня орієнтовно склали:

танків ‒ 1759 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 906 (+6) одиниць,

РСЗВ – 258 (+0) одиниць,

засоби ППО – 117 (+0) одиниць,

літаків – 222 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) одиниці,

крилатих ракет – 174 (+0) одиниць,

кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19) одиниць,

спеціальної техніки – 78 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.