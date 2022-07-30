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«Мінус» ще 170 окупантів. Оновлені дані про втрати військ РФ

Оксана Воронцова
Сьогодні, 10:05 glavcom.ua
«Мінус» ще 170 окупантів. Оновлені дані про втрати військ РФ
За добу війська РФ втратили вісім броньованих машин
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українськими захисниками було знищено близько 170 російських окупантів. Із 24 лютого по 30 липня війська РФ в України вже втратили приблизно 40670 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 липня орієнтовно склали:

  • танків ‒ 1759 (+10) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) одиниць,
  • артилерійських систем – 906 (+6) одиниць,
  • РСЗВ – 258 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 117 (+0) одиниць,
  • літаків – 222 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) одиниці,
  • крилатих ракет – 174 (+0) одиниць,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19) одиниць,
  • спеціальної техніки – 78 (+1) одиниць.
«Мінус» ще 170 окупантів. Оновлені дані про втрати військ РФ фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 липня
Теги: ЗСУ Генштаб окупанти росія війна

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