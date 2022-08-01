Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 серпня

Вночі Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині,Київщині та Житомирщині.

Російська орда знову обстріляла два райони Дніпропетровщини, у Харкові зранку окупанти нанесли удари по Салтівці. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

Вночі – обстріл із артилерії, Новгоргод-Сіверський район, за попередніми даними – без жертв та руйнувань. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Російська орда знову обстріляла два райони – Нікопольський та Криворізький. По Марганцю та Червоногригорівській громаді випустили з «Градів» понад 60 реактивних снарядів. Двоє поранених. У Марганці пошкоджено 8 приватних житлових будинків, кафе та швейне виробництво. Зачепило електромережу. Місто частково без світла.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено 28 приватних житлових будинків, господарські споруди та автомобілі місцевих мешканців. Виведена з ладу ліня електропередач. Кілька вулиць без світла.

Зеленодольську громаду Криворізького району ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань.

Харківщина

У Харкові зранку окупанти нанесли удари по Салтівці, вже відомо про 2 постраждалих. Попередньо – гатили з артилерії. Вночі росіяни нанесли удар по Мерефі. Влучання у виробництво, одну людину поранено. Вночі також був удар по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю підприємства.

По області окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Артилерійські обстріли відкритих територій, горіли господарчі будівлі, приватні домоволодіння, хвойні підстилки і поля. Постраждалих, попередньо, немає.

Луганщина

За минулу добу росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів. Чотири рази долучали установки залпового вогню. Здійснили три спроби танкового тиску.

Тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції.

За добу знешкоджені ще дві розвідувальні групи противника.

Донеччина

Вночі обстріли Очеретинської ВА по всій лінії бойових дій, найактивніше – в районі селища Піски та сіл Красногорівка, Кам'янка. Вночі – обстріл в районі села Ласточкіно з градів запальними зарядами. По попередніми данними, серед цивільних постраждалих немає, інформація уточнюється.

За добу росіяни обстрілювали населені пункти: Авдіївка, Карлівка, Миколаївка, Соледар, Бахмут, Мар’їнка, с.Ягідне, с.Предтечине, с.Курдюмівка, смт Нью-Йорк, смт Північне.

Пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків і багатоповерхівку, поле пшениці, АЗС, аптеку, гаражі. Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу по області – троє загиблих, 16 поранених.

Миколаївщина

Вночі Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та подвір’їв, диспансеру. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного закладу. Згорів гуманітраний склад з медичними препаратами та продовольством. Без жертв. Також руйнаціі зазнав травмпункт однієї з лікарень, в результаті чого пошкоджено будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: протягом ночі здійснювалися обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади, що спричинило загоряння сухої трави. Постраждалих та пошкоджень немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Херсонщина

На території області за минулу добу було дуже гучно. Бойові дії тривали практично у всіх районах, напружена ситуація у громадах, які межують із сусідніми регіонами. Внаслідок обстрілів все більше сіл на межі знищення, люди масово покидають свої пошкоджені будинки, а у вцілілі заселяються окупанти. Напівпусті села, в подекуди повністю покинуті у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській та інших громадах.

ЗСУ не дають росіянам жодних шансів, все частіше горять склади окупантів та гинуть самі військові РФ.

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.

До слова, військові розбили ешелон із ворожою технікою й окупантами на Херсонщині.