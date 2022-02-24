Військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)

ЗСУ затримала бойовиків Ямпільського мотострілкового полку

Військовослужбовці 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр» взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України.

Як відомо, Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ.

Також повідомляємо, що російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент.

Повідомлялося, що російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

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