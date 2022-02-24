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    Події в Україні

    Військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)

    Військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)
    фото: генштаб ЗСУ

    ЗСУ затримала бойовиків Ямпільського мотострілкового полку

    Військовослужбовці 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр» взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України.

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    Військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)
    Військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)
    Військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)
    Військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)

    Як відомо, Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ.

    Також повідомляємо, що російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент.

    Повідомлялося, що російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна полон військові Україна
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    Військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)