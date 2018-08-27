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    Зсув на Прикарпатті залишив п'ять сіл відрізаними від цивілізації

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    <span>Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Прикарпатті</span> - Зсув на Прикарпатті залишив п'ять сіл відрізаними від цивілізації
    Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Прикарпатті

    Напередодні протягом дня на території Верховинського району пройшли сильні дощі

    В Івано-Франківській області через зсув припинено автомобільне сполучення з п'ятьма гірськими селами. Про це повідомила прес-служба Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації в понеділок, 27 серпня.

    Відзначається, що напередодні протягом дня на території Верховинського району пройшли сильні дощі, в результаті чого поблизу села Красник відбувся зсув грунту та каміння на автомобільну дорогу місцевого значення Ільці - Буркут протяжністю близько 30 м.

    «1З метою недопущення жертв працівниками поліції перекритий проїзд для транспортних засобів, у зв'язку з чим припинено автомобільне сполучення з с. Бистрець (372 жителі), с. Дземброня (128 жителів), с. Топільче (205 жителів), с. Зелене (796 жителів) і с. Явірник (293 жителі)», - йдеться в повідомленні.

    На місці події в селі Красник проведено виїзне засідання спеціальної комісії з метою визначення першочергових заходів з надання допомоги населенню та ліквідації наслідків зсуву.

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