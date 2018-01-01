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    Звільненим з полону бойовиків вболівальникам запропонували роботу в Федерації футболу

    Президент Федерації запропонував Овчаренку та Ахмерову роботу з уболівальниками
    Звільненим з окупованого Донбасу заручникам, уболівальникам луганської «Зорі» Владиславу Овчаренку та Артему Ахмерову запропонували роботу в Федерації футболу України. Про це повідомляє прес-служба ФФУ. Президент Федерації запропонував Овчаренку та Ахмерову роботу з уболівальниками та координацію соціальних програм ФФУ для
    • Вчора, 21:29
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    Фото: ФФУ

    Президент Федерації запропонував Овчаренку та Ахмерову роботу з уболівальниками

    Звільненим з окупованого Донбасу заручникам, уболівальникам луганської «Зорі» Владиславу Овчаренку та Артему Ахмерову запропонували роботу в Федерації футболу України.

    Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

    Президент Федерації запропонував Овчаренку та Ахмерову роботу з уболівальниками та координацію соціальних програм ФФУ для дітей-переселенців і підтримки бійців на Донбасі.

    Крім того, їх запросили на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться на стадіоні «Олімпійський» у травні цього року, а також запросили відвідати в 2018-му всі матчі національної збірної.

    Нагадаємо, на початку листопада 2017 року у самоназваній «ЛНР» ультраса луганської «Зорі» Владислава Овчаренка засудили до 17 років тюрми, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму.

    Обох хлопців «суд республіки» визнав винними в «шпигунстві на користь України».

    УЄФА ЛНР ФФУ
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