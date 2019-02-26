Зять Трампа розкрив деталі плану із врегулювання конфлікту Ізраїль-Палестина



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Радник і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провів велике турне по арабським країнам Близького Сходу

США презентують план із врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною після проведення виборів до ізраїльського парламенту 9 квітня

У інтерв’ю для видання Sky News Arabia радник і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер розкрив окремі деталі плану щодо врегулювання конфлікту між Палестиною і Ізраїлем, над яким той працює із 2017 року. Про це пише ресурс Axios.

За словами Кушнера в основі плану закладене питання розмежування кордонів між двома країнами і вирішення ключових протиріч. Також радник президента США заявив про те, що план розроблявся, базуючись на принципах свободи, гідності, безпеки і економічного процвітання. При цьому палестинці на Західному березі річки Йордан і в Секторі Газа мають бути об’єднанні під керівництвом єдиного уряду. Джаред Кушнер пояснив секретність плану тим, що в минулому деталі, які з’являлися раніше початку переговорів, змушували лідерів відмовлятися від своїх позицій.

Очікується, що США презентують план із врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною після проведення виборів до ізраїльського парламенту 9 квітня 2019 року. Джаред Кушнер провів велике турне по арабським країнам Близького Сходу із метою заручитися підтримкою розробленого плану. Цікаво, що нинішній очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в рамках передвиборчих переговорів заявив, що створення держави Палестина ставить під загрозу безпеку держави Ізраїль. Як наслідок, він має намір боротися проти цієї ідеї за підтримки адміністрації Трампа, так само як Нетаньягу чинив опір відповідним ініціативам за адміністрації Обами.