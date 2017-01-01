З'явились подробиці жахливого вбивства співробітниці посольства Британії у Бейруті

Чоловік переконує, що вбив жінку через її зовнішній вигляд

16 грудня співробітницю посольства Великої Британії у Бейруті (Ліван) Ребекку Дайкс зґвалтували у таксі, після чого її знайшли мертвою. Чоловік переконує, що вчинив злочин через її зовнішній вигляд, інформує The Daily Mail. Його вистежили за допомогою камер зовнішнього спостереження. 29-річний Хаучі працював у Uber. Після того, як його



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29-річний Хаучі

Чоловік переконує, що вбив жінку через її зовнішній вигляд

16 грудня співробітницю посольства Великої Британії у Бейруті (Ліван) Ребекку Дайкс зґвалтували у таксі, після чого її знайшли мертвою.

Чоловік переконує, що вчинив злочин через її зовнішній вигляд, інформує The Daily Mail.

Його вистежили за допомогою камер зовнішнього спостереження.

29-річний Хаучі працював у Uber. Після того, як його ознайомили із записом, він відразу ж зізнався.

«Водій сказав, що вона була в короткій спідниці. Він побачив, що вона є привабливою й вирішив зґвалтувати. За його словами, це повинно бути легко, оскільки вона була іноземкою», – йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел, жінка працювала в диппредставництві в столиці Лівану Бейруті. Вона викликала таксі з бару «Джеммайзе», де вона зустрічалася з друзями. Поліція знайшла її тіло на узбіччі дороги – її задушили мотузкою.

Перед тим Дайкс працювала в Іраку аналітиком МЗС. Вона закінчила Манчестерський університет зі ступенем магістра міжнародної безпеки, а також вчилася в Біркбек (Лондонський університет) за фахом «міжнародне управління».