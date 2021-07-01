«Сі Бриз-2021»: на Миколаївщині презентували авіаційну фазу навчань

У показі техніки над Кульбакіно взяли участь вертольоти морської авіації Мі-8МСБВ і МІ-14ПЛ

Полігон заполонили морська авіація, безпілотники, британский «Тайфун» и «Байрактар»

На військово-повітряній базі Кульбакіно, що в під Миколаєвом, командування міжнародних навчань «Сі Бриз» представило авіаційну складову маневрів. Про це повідомляє «Думська».

Полігоном для авіаційної фази стало місце розташування 10-ої авіаційної бригади морської авіації (Сакської), а основними дійовими особами – льотчики і техніки цього підрозділу ВМСУ на своїх вертольотах і літаках.

У показі техніки над Кульбакіно взяли участь вертольоти морської авіації Мі-8МСБВ і МІ-14ПЛ. Пілоти 299-ої бригади тактичної авіації на Су-25 показали дії штурмовиків при атаці наземних цілей, а винищувачі Су-27 з 39-му авіабригади зробили кілька проходів «крило в крило», продемонструвавши хорошу злітаність при роботі парою.

Викидання парашутистів з різних висот здійснив транспортний Ан-26, зробивши потім прохід над злітно-посадковою смугою на гранично малій висоті.

Кілька проходів над аеродромом показав також британський багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon – літак злетів з румунської авіабази імені Михайла Когелнічану, що під Констанцою. Великобританія відзначилася на цих навчаннях не тільки присутністю кораблів, а й винищувальною авіацією.

Морська авіація – одне з найбільш боєздатних підрозділів наших Збройних сил. Льотчики чекають надходження нової техніки, зокрема турецьких ударних безпілотників типу «Байрактар».

Сьогодні один з апаратів показали журналістам. За словами керівництва, ці безпілотники надійдуть в 10-у бригаду морської авіації вже в липні-серпні цього року.

Керівники навчань як з української, так і з американської сторони висловили впевненість, що взаємодія наших військових наближає Україну до членства в НАТО.

«Українська авіація спільно з авіацією країн-партнерів бере активну участь в проведенні навчань. Зараз проходить фаза розгортання сил, як на морі, так і на суші, така взаємодія дуже корисна для нас », – пояснив керівник навчань з української сторони, перший заступник командувача ВМСУ капітан 1 рангу Олексій Доскато.

Керівник навчань з американської сторони, капітан 1 рангу Стюарт Бауман в свою чергу заявив, що українські військові показують високий клас при виконанні польотів.

«Це дає всі підстави стверджувати, що українська армія наближаємося в стандартам НАТО», – зазначив Стюарт Бауман.

Нагадаємо, Служба безпеки України візьме участь у навчаннях «Сі Бриз-2021» на Одещині. Там буде проведена масштабна «контрдиверсійна операція» під час якої можуть запроваджуватися обмеження або навіть заборона руху.