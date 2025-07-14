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Європейська комісія схвалила «роумінговий безвіз» для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Європейська комісія схвалила «роумінговий безвіз» для України
Уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу
фото з відкритих джерел

RLAH (Roam Like At Home) – це послуга, яка дозволяє українцям користуватися роумінгом в країнах Європейського Союзу за такими ж тарифами, як і вдома

Єврокомісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Це дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Приєднання очікується з 1 січня 2026 року.

RLAH (Roam Like At Home) – це послуга, яка дозволяє українцям користуватися роумінгом в країнах Європейського Союзу за такими ж тарифами, як і вдома, тобто без додаткової плати за роумінг. Це означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних будуть включені у домашній пакет послуг.

Шмигаль додав, що також уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу.

Нагадаємо, Україна в межах шляху до членства в ЄС продовжує впроваджувати різні європейські системи. Так, на черговому засіданні уряду було ухвалено рішення, яке стане частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом. 

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Теги: мобільний зв’язок Денис Шмигаль

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