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    ЗМІ: біля Гавайських островів в океан впав Boeing 737

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    На борту&nbsp;вантажного Boeing 737 могли перебувати дві людини - ЗМІ: біля Гавайських островів в океан впав Boeing 737
    На борту вантажного Boeing 737 могли перебувати дві людини
    Фото з відкритих джерел

    Берегова охорона США відправила на місце події загін рятувальників, а також катер, вертоліт і літак С-130

    Поблизу Гавайських островів в океан впав вантажний Boeing 737. Про це повідомляє CNBC.

    Зазначається, що вантажний літак Boeing 737 впав у воду біля берегів Гонолулу після того, як у нього виникли проблеми з двигуном.

    «У Boeing 737 почалися проблеми з двигуном після вильоту з Гонолулу. Літак намагався повернутися в аеропорт, проте пілотам довелося посадити його на воду», – повідомили в ефірі телеканалу.

    Згідно з інформацією Hawaii News Now, на борту лайнера знаходилися дві людини, в даний час їх розшукують рятувальники.

    За даними департаменту транспорту Гавайських островів, інцидент стався приблизно в двох милях від аеропорту Калаелоа.

    Берегова охорона США відправила на місце події загін рятувальників, а також катер, вертоліт і літак С-130. Також до місця падіння судна була прибула пожежна служба Гонолулу.

    Інших подробиць на даний момент немає.

    До слова, у червні новий Boeing 737 MAX 10 здійснив перший політ.

    Нагадаємо, 23 червня в одному зі столичних аеропортів затримали виліт літака «Київ – Ужгород» через нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка, який знімав відео прямо на летовищі. Кадри з місця інциденту опублікував у Facebook журналіст Віталій Глагола.

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    Теги: США авіакатастрофа відкрита вода літак Boeing
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    ЗМІ: біля Гавайських островів в океан впав Boeing 737