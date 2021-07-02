ЗМІ: біля Гавайських островів в океан впав Boeing 737

На борту вантажного Boeing 737 могли перебувати дві людини

Берегова охорона США відправила на місце події загін рятувальників, а також катер, вертоліт і літак С-130

Поблизу Гавайських островів в океан впав вантажний Boeing 737. Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що вантажний літак Boeing 737 впав у воду біля берегів Гонолулу після того, як у нього виникли проблеми з двигуном.

«У Boeing 737 почалися проблеми з двигуном після вильоту з Гонолулу. Літак намагався повернутися в аеропорт, проте пілотам довелося посадити його на воду», – повідомили в ефірі телеканалу.

Згідно з інформацією Hawaii News Now, на борту лайнера знаходилися дві людини, в даний час їх розшукують рятувальники.

За даними департаменту транспорту Гавайських островів, інцидент стався приблизно в двох милях від аеропорту Калаелоа.

Берегова охорона США відправила на місце події загін рятувальників, а також катер, вертоліт і літак С-130. Також до місця падіння судна була прибула пожежна служба Гонолулу.

Інших подробиць на даний момент немає.

До слова, у червні новий Boeing 737 MAX 10 здійснив перший політ.

Нагадаємо, 23 червня в одному зі столичних аеропортів затримали виліт літака «Київ – Ужгород» через нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка, який знімав відео прямо на летовищі. Кадри з місця інциденту опублікував у Facebook журналіст Віталій Глагола.